Friburgo-Stoccarda sabato 24 agosto 2024 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 23 agosto 2024) Prima stagionale con l’amaro in bocca per lodi Hoeness che ancora una volta ha dovuto chinare il capo di fronte al Leverkusen, cedendo la DFL Super Cup ai rigori ai campioni tedeschi uscenti. Per gli svevi ennesima beffa alla vigilia della prima in Bundesliga contro ildel nuovo corso targato Schuster. Nel Breisgau ci si è mossi nel segno della continuità, con il vice di InfoBetting: Scommesse Sportive e