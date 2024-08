Forte dei Marmi chiede un' informazione e le sfila il Rolex

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024)dei, 23 agosto 2024 - Leun'e le porta via l'orologio mentre ad attenderla c'era un complice. Per questo la polizia di stato ha denunciato due cittadini rumeni ritenuti responsabili in concorso di furto di. Secondo quanto ricostruito, il 14 agosto una signora di 75 anni è stata avvicinata, nei pressi del cimitero didei, da una ragazza rumena che, con il solito pretesto dire informazioni, ha approfittato dell'attimo di distrazione perrle ilin oro. Le indagini degli investigatori del Commissariato didei, grazie anche al contributo fondamentale delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, hanno consentito di individuare la presunta colpevole e il suo complice che la attendeva con lo sportello aperto a bordo di un’auto presa a noleggio nel Nord Italia.