Fiorentina | bagni allagati in Curva Fiesole E domenica partita col Venezia La società chiama in causa il Comune

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di venerdì 23 agosto 2024) Problemi per i tifosi della, in occasione dell'esordio stagionale della squadra in Conference, contro la Puskas Akademia, in un Franchi dalla capienza ridotta:dellaFerroviaper tubi rotti. Problema da risolvere entro, in vista dellacol. LainilL'articoloin. Ecol. Lainilproviene da Firenze Post.