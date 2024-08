Esuberi Alitalia e precarietà aeroportuale FdI Fiumicino | Siamo al fianco dei lavoratori

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 23 agosto 2024), 23 agosto 2024 – “Come Gruppo di Fratelli d’Italia, seguiamo con grande attenzione e preoccupazione il destino dei 2500dell’ex, per i quali il 31 ottobre scadrà la cassa integrazione. Condividiamo le parole del sindaco Baccini, il quale sta lavorando al fine di poter trovare una soluzione che eviti una problematica non indifferente per molte famiglie”. E’ quanto si legge in un comunicato di FdI