Esplosione al ristorante Circo Loco di Lissone due operai feriti | ennesimo incidente sul lavoro in Brianza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024)sulin. Duedi 55 e 58 anni sono rimastiin un’avvenuta venerdì mattina neldi via Trieste a, a circa duecento metri dall’ospedale San Gerardo di Monza. L’allarme è scattato intorno alle 11.15 e sul posto sono intervenuti mezzi di soccorso e vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, i duesono stati investiti da un ritorno di fiamma all’interno del locale mentre stavano effettuando undi manutenzione ad un frigorifero. In via Trieste sono arrivate le squadre del comando di Monza e: in azione l’autopompa e il carro fiamma.