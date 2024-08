Esplode un frigorifero all’interno di un ristorante a Lissone gravi due dipendenti

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 23 agosto 2024) Per cause ancora da chiarire le fiamme scaturite dall'elettrodomestico avrebbero investito duedi 55 e 58 anni, subito trasportati in codice giallo al reparto grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano e San Gerardo di Monza.