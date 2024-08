Eleonora Giorgi mascherina per giocare con il nipote | il video dolcissimo

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 23 agosto 2024) La priorità è solo una per, la famiglia. Lo era prima del tumore al pancreas e lo è ancora di più adesso, dopo il delicato intervento. L'attrice è in cura, questa estate è rimasta a Roma e non si sono allontanati nemmeno il figlio Paolo Ciavarro e la moglie, Clizia Incorvaia, che