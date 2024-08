Dove vedere Barcellona-Athletic Bilbao in diretta tv

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il nuovodi Flick si presenta al Camp Nou nella sfida di sabato 24 agosto alle 19 contro l'. Non sarà di certo una passeggiata per i blaugrana che affrontano un avversario tosto e in crescita che negli ultimi anni ha sempre centrato la qualificazione alle Coppe europee