Docenti fuori sede biglietti tra 200 e 300 euro fino a 700 per un affitto CNDDU | Valditara intervenga

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il Coordinamento Nazionaledella disciplina dei Diritti Umani ha sollevato una questione critica riguardante i costi eccessivi che idevono affrontare per raggiungere la propriadi servizio. Un problema che emerge con particolare evidenza nel caso in cui non venga concessa l'assegnazione provvisoria interprovinciale. L'articolotra 200 e 300a 700 per un: “” .