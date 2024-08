Dal 23 agosto i pacchetti per la Champions prelazione agli abbonati di campionato

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di venerdì 23 agosto 2024) ATALANTA. Per le prime quattro gare. Alle 10 via per i tesserati nella stagione in corso, dal 27 la fase 2 per quelli della stagione 24/25 che non possono riconfermare il posto perché assegnato alla Uefa. Vendita libera dal 28all’8 settembre.