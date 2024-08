Controlli cc a Ischia e Procida denunce e sanzioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 23 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiContinuano anche dopo Ferragosto idei Carabinieri dinei porti, sui litorali e nelle aree della movida. Sull’isola verde i militari hanno denunciato un 44enne napoletano per guida senza patente e porto abusivo di armi: nella tasca del suo pantalone gli hanno trovato un’arma molto particolare, un karambit, lama di origini indonesiane a forma di artiglio di tigre. Un 41enne dei Quartieri Spagnoli è stato denunciato a Lacco Ameno poiché sorpreso alla guida di uno scooter senza patente mentre un 68enne di Barano dovrà rispondere di raccolta di rifiuti non autorizzata; i carabinieri lo hanno sorpreso in un piccolo autocarro mentre raccoglieva rifiuti e materiale ferroso senza alcuna autorizzazione. Sono due invece le persone denunciate per furto: la prima, un 62enne denunciato per furto aggravato.