Come vuole cambiare l’Irpef nel 2025 il governo Meloni e chi ci guadagna

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 23 agosto 2024) Dopo la riforma dell'Irpef che ha portato la tassa sul reddito a tre aliquote per quest'anno, ilvorrebbe proseguire abbassando l'imposta per chidi più. Al momento ci sono solo ipotesi, ma l'intenzione è chiara: procedere con tagli dell'Irpef per la fascia sopra i 35mila euro di reddito, e possibilmente anche oltre i 50mila euro.