Colonia-Braunschweig sabato 24 agosto 2024 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 23 agosto 2024)devono ancora vincere la loro prima partita di campionato. Die Löwen hanno perso 5-1 in trasferta contro lo Schalke 04 al debutto stagionale prima di perdere in casa contro il Magdeburgo per 3-1 ed infine essere eliminato dall’Eintracht Francoforte in coppa. I padroni di casa invece un punto lo hanno portato a InfoBetting: Scommesse Sportive e