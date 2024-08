Cassazione | Il mobbing può essere equiparato allo stalking Il caso di un docente universitario

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 23 agosto 2024) La Corte di, con la sentenza n. 32770 depositata in cancelleria il 21 Agosto 2024, ha affrontato undisul luogo di lavoro, riconoscendo come le condotte delcoinvolto, per le caratteristiche specifiche assunte, abbiano avuto gravi ripercussioni psicologiche sulle vittime tali da integrare il reato di(art. 612 bis codice penale). L'articolo: “Ilpuò”. Ildi un