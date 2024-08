Casa Bianca colloqui su Gaza costruttivi fatti progressi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) "I primi segnali" sono che ial Cairo susono "" e "sono stati", ma "è necessario che entrambe le parti si uniscano e lavorino per l'implementazione": così il portavoce del consiglio per la Sicurezza nazionale Usa, John Kirby. Laha poi riferito che il capo della Cia William Burns è al Cairo per isu