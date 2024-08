Calciomercato Roma occhi su DJALO della Juventus | ecco la FORMULA per il terzino

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ilè pronto a tentare l’assalto acon ben pochi minuti in bianconero Potrebbe essere ilil futuro di. Il, arrivato dal Lille dopo un derby d’Italia di mercato contro l’Inter, non sembra convincere il tecnico Thiago Motta. Per questo secondo Sky, i