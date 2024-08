Calcio Estero live Sky e NOW - Calendario 23 24 25 Agosto 2024 Premier League Bundesliga

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 23 agosto 2024) Nella Casa dello Sport di Sky, tra venerdì 23 e domenica 25, appuntamento con i campionati esteri, da seguire in esclusivasu Sky e in streaming su NOW. In campo lainglese - grande esclusiva Sky fino al 2028 e fino a 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night - e la prima giornata di.Sabato 24, ladà il via a una giornata ricca di emozioni con "La Casa dello Sport Internazionale" a partire dalle 13:00, condotto da Federica Lodi e Paolo Ciarravano. Alle 13:30, gli spettatori potranno seguire la sfida tra Brighton e Manchester United su Sky Sporte NOW, con la telecronaca di Nicola Roggero. Successivamente, alle 16:00, sarà il turno del Manchester City che affronta l'Ipswich, sempre su Sky Sporte NOW, con Federico Zancan al microfono.