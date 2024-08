Cade dalla bicicletta e batte la testa | gravissimo pensionato di 67 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024) Toscolano Maderno (Brescia) 23 agosto 2024 –incidente questa mattina, venerdì 22 agosto 2024, poco dopo le 9 con unricoverato in codice rosso in ospedale a Brescia. L’incidente A Toscolano Maderno, in Franciacorta, in via San Giorgio dove c'è lo stop per immettersi in via Golf un uomo di 67è cadutosua: un impatto violento che ha causato gravi traumi al cranio, al volto e a una gramba. Nessun altro mezzo sarebbe coinvolto. L'uomo è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia con l’elisoccorso. Al momento non sono state rese note le generalità del ferito L’inchiesta Non sono ancora note le dinamiche della caduta sulla quale indaga la Polizia Stradale intervenuta sul luogo dell’incidente insieme ai soccorsi medici in ambulanza e in elisoccorso.