Brividi quando la cantautrice è salita sul palco e ha eseguito la sua hit What About Us

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 23 agosto 2024) Chicago, 23 ago. (askanews) – L’icona del pop Pink èsuldella Convention democratica a Chicago per sostenere Kamala Harris. Insieme a un gruppo di altre cantanti hain acustico la sua hit “Us”, una performance molto emozionante e applaudita dal pubblico. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Emozionante Pink, canta in acustico “Us” per Kamala Harris iO Donna.