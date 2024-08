Borsa | Milano bene intonata +062% recupera Stellantis

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Piazza Affari è(+0,62%) e fa meglio delle altre Borse europee in una giornata di attesa per le indicazioni sui tassi dal presidente della Fed Jerome Powell: interviene nel pomeriggio ora italiana a Jackson Hole dove prendono il via i lavori del summit dei banchieri centrali.(+0,92%) mentre si alternano sul podio Saipem (+0,92%) e Banco Bpm (+0,90%).anche Eni (+0,87%). In ribasso c'è solo solo una manciata di titoli fra cui Tenaris (-0,28%) e Brunello Cucinelli (+0,22%) quest'ultimo dopo aver brillato per tutta la seduta precedente.