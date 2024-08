Borsa | Asia incerta si rafforza lo yen per la Bank of Japan

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Sedutaper i listinitici, dopo la chiusura in calo di Wall Street, in attesa del discorso del presidente della Fed Powell a Jackson Hole. Le risposte da 'falco' date dal governatore dellaof, Kazuo Ueda, alle domande del parlamento giapponese ha avuto l'effetto dire lo yen, che segna una crescita dello 0,7% sul dollaro. A poche settimane del caos scatenato sui mercati dalla decisione di aumentare i tassi Ueda ha detto in sostanza che non rinuncia a proseguire su questa strada. Tokyo ha concluso la giornata in crescita dello 0,4% mentre a scambi ancora in corso Hong Kong segna un calo dello 0,44%. Oscillano interno parità le Borse cinesi di Shanghai (-0,01%) e Shenzhen (-0,03%).