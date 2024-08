Bimba di 9 anni finisce in ospedale per una necrosi al gluteo ma non può essere operata perché non ci sono medici

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 23 agosto 2024)inper unaalnon puòUna bambina di 9, arrivata inper unaalche richiedeva un intervento d’urgenza, è stata trasferita in un altro nosocomio poiché non c’eranoper operarla. La piccola è stata portata dai suoi genitori all’Perrino di Brindisi: qui, però, la bambina non ha potuto sottoporsi all’intervento d’urgenza di cui necessitava a causa della mancanza del personale. I, quindi, hanno consigliato ai genitori di trasferirla a Bari, ma la mamma e il papà a quel punto hanno deciso di portarla a Roma, dove è attualmente ricoverata all’Bambino Gesù. Interpellato da La Repubblica, il padre della piccola dichiara: “La sanità non può andare in vacanza. Ci è sembrato un incubo.