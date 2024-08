Bce invariate attese consumatori su inflazione e mutui

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Le aspettative deisull'dei prossimi 12 mesi e sui tassi deisono, quelle su salari, crescita della spesa e situazione economica sono calate: è quanto emerge dall'indagine mensile di luglio della Bce. I cittadini europei che hanno partecipato al sondaggio di Francoforte vedono, per il terzo mese consecutivo, un'al 2,8% per i prossimi 12 mesi. Sui salari vedono invece un aumento dell'1,1%, ma in calo dall'1,4% di giugno. E per quanto riguarda la spesa vedono una crescita in calo dal 3,3% al 3,2%. Lesulla spesa restano ai minimi da febbraio 2022, ovvero da quando la Russia ha invaso l'Ucraina. Sul Pil dei prossimi 12 mesi lesono più negative: -1%, rispetto al -0,9% di giugno.al 10,6% lesulla disoccupazione, ai minimi storici.