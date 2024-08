Bayesianindividuato corpo Hannah Lynch

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 23 agosto 2024) 11.55 E' stato individuato ildell'ultima dispersa del naufragio del veliero Bayesian. Si tratta di, la figlia diciottenne di Mike,l'imprenditore proprietario del veliero inabissatosi davanti alla costa palermitana. Ilè stato avvistato dai sub dei Vigili del fuoco, che da lunedì mattina lavorano incessantemente sul fondale, a 50 metri di profondità . Ora si tenta il recupero per portarlo in superficie.