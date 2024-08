Baronissi e Battipaglia fondi della Regione per eliminare barriere architettoniche

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 23 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLaCampania ha ufficialmente incluso il Comune dinell’elenco dei beneficiari deidestinati alla progettazione di piani per l’eliminazione delle. Con un decreto dirigenzialeGiunta Regionale,è stata ammessa a un finanziamento di 12.000 euro per lo sviluppo del Piano di Eliminazione delle(P.e.b.a.), uno strumento fondamentale per la pianificazione di interventi strutturali che miglioreranno l’accessibilità degli edifici e degli spazi pubblici. “La concessione di questirappresenta un’importante opportunità per il nostro Comune per rendere più accessibili i luoghi pubblici e i servizi ai cittadini con disabilità.