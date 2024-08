Barche tragedie in mare spie e presunte tali Quando naufraga la verità

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ci sono complottisti di lungo corso come Cesare Sacchetti, che si era guadagnato un posto nella lista dei dei “super-diffusori di disinformazione sulla Covid-19 in Europa” compilata da NewsGuard, azienda americana leader nel monitoraggio della disinformazione sul web, e certo non si è fermato lì. È stato lui il primo a ipotizzare similitudini tra il naufragio del veliero Bayesian a Palermo della scorsa settimana e quello dell’imbarcazione turistica Gooduria nelle acque del Lago Maggiore a maggio dell’anno scorso. Potrebbe essere stata utilizzata “un’arma a energia diretta”, ha scritto ipotizzando un regolamento di conti voluto dalla famiglia Rothschild, immancabile in ogni moderna teoria del complotto (il fatto che sia una famiglia ebraica non è secondario).