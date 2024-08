Badante confessa 4 omicidi di anziani

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 23 agosto 2024) 20.50 Un uomo si è costituitondo di aver ucciso 4malati presso i quali svolgeva le mansioni di. Glisarebbero avvenuti negli ultimi 10 anni. Il 48enne ha detto di aver somministrato alle vittime dosi massicce di sedativi per "porre fine alle loro sofferenze". "Aiutatemi a non uccidere più", ha chiesto. Due degliuccisi non sono stati ancora identificati. Ilè in stato di fermo.