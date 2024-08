Autonomia differenziata già superata la soglia di 500 mila firme Bonelli AVS | Puntiamo al milione

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 23 agosto 2024) Un'ondata di consenso sta travolgendo la petizione online per il referendum contro l'. A renderlo noto è Angelo, portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra, che in un post su Facebook celebra il raggiungimento di un traguardo storico: oltre 500.000raccolte in meno di un mese. L'articolo, giàladi 500(AVS): “al” .