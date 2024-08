Asia Argento si espone in maniera forte su quello che ha fatto Morgan

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 23 agosto 2024) Dichehaad Angelica Schiatti hanno parlato moltissime celebrità e adesso ha detto la sua una persona che Marco Castoldi lo conosce benissimo.in un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera ha preso una posizione netta e ha dichiarato che il suo ex compagno è “malato” e cheche haè terrificante. “Se verso gli uomini c’è più indulgenza? Non credo sia questione di genere: Marco è una persona malata che ancora non ha iniziato un cambiamento. Gli ultimi fatti legati a Marco sono terrificanti, ma se lui avesse avuto la grazia di desiderare di rimanere pulito non si sarebbe comportato in quel modo. Non lo sto giustificando: anzi forse pagare può essere l’unica cosa in grado di fermare il suo autolesionismo”.invece sta continuando a fare la vittimatorna a sfogarsi sui social.