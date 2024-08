Ascolti TV | Giovedì 22 agosto 2024 Noos riparte dal 12 6% battuto da Sotto il sole di Amalfi 14%

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 23 agosto 2024) Nella serata di ieri,22, su Rai1– L’Avventura della conoscenza ha interessato 1.468.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Canale5ildiha conquistato 1.742.000 spettatori con uno share del 14%. Su Rai2 Quello che tu non vedi intrattiene 631.000 spettatori pari al 4.7%. Su Italia1 Gioco Sporco ha incollato davanti al video 497.000 spettatori pari al 4.3%. Su Rai3 Atletica: Diamond League segna 665.000 spettatori e il 4.7% mentre Mixer- Vent’anni di televisione ne convince 228.000 (1.8%). Su Rete4 La Figlia del Generale totalizza un a.m. di 692.000 spettatori (5.8%). Su La7 In Onda – Prima Serata raggiunge 739.000 spettatori e il 5.7%. Su Tv8 il match di UECL Fiorentina – Puskas Akademia ottiene 650.000 spettatori con il 4.6%. Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 509.000 spettatori (4.2%). Sul 20 King Kong arriva a .000 spettatori (%).