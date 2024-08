Artem Tkachuck di Mare Fuori confida di aver trovato in Cristo la vera realizzazione

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di venerdì 23 agosto 2024)è un attore molto giovane, ha solo 23 anni ma ha avuto modo di esprimere il suo talento di attore in diversi altri lavori e poi con il boom della nota fiction di Rai 2,. Per ognuno di noi, il rapporto con Dio è differente. C’è chi riesce a percepirlo in ogni L'articolodi “diinlaproviene da La Luce di Maria.