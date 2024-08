Anticipazioni The Family la puntata di oggi 23 agosto

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 23 agosto 2024) “The” ruota attorno ad Aslan, un giovane uomo che fa parte della potente famiglia Soykan, a capo di una delle principali cosche criminali di Istanbul. La serie va in onda su Canale 5 alle 14 e 45. Segui ledi Thesu Zon.it.The, ladi23La famiglia Soykan è in ospedale in seguito all’esplosione della bomba posizionata sull’auto. Aysel è in terapia intensiva e rischia di perdere il bambino. Aslan e Cihan cercano di vendicarsi su Ilyas sfruttando un infiltrato nel suo quartiere, ma trovano solo Gokhan e lo uccidono. Devin scopre di essere incinta. Ilyas manda un ultimatum a Hulya. Chi è Aslan? Tormentato da un passato difficile, la sua vita è però destinata a cambiare dopo l’incontro con Devin, una brillante psicologa che incarna il suo opposto. Se l’uomo appare cupo e misterioso, lei è più solare.