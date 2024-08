Altro guaio per Tusk | dopo la Germania rischia lo scontro con la Bce

Leggi tutta la notizia su it.insideover

(Di venerdì 23 agosto 2024) Non sono settimane facili per Donalde il suo obiettivo politico di presentare la “nuova” Polonia in cui Piattaforma Civica, il suo partito di centro-destra moderato, è tornata al potere da meno di un anno come un partner più attento per le istituzioni europee rispetto a quando a governarla era Mateusz Morawiecki col partitoperlalocon la Bce InsideOver.