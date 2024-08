Almere City-PSV sabato 24 agosto 2024 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 23 agosto 2024) Che il PSV Eindhoven facesse sei punti nelle prime due giornate era assolutamente prevedibile, visto che ha incontrato RKC Waalwijk ed Heracles Almelo, e tutto sommato anche il fatto che un club che lotterà per non retrocedere come l’restasse al palo, sebbene la sconfitta nel Limburgo sia stata pesante. La sorpresa semmai è InfoBetting: Scommesse Sportive e