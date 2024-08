Allarme di Usa e Cina | | Attesi raid più letali sul suolo ucraino Cnn nel mirino di Mosca

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Non è solo l’invasione delle truppe ucraine nella regione di Kursk a far sentire vulnerabile la Russia. Gli attacchi dal cielo, con droni e missili, continuano a colpire infrastrutture civili e militari della Federazione, come successo nel porto di Kavkaz, vicino alla Crimea, dove un traghetto con a bordo decine di autocisterne cariche di carburante è stato bombardato ed è colato a picco. Mentre il presidente Vladimir Putin (foto) accusa Kiev di avere cercato di colpire anche la centrale nucleare di Kursk.?Ma in un’Ucraina che si appresta a celebrare, il 24 agosto, il 33esimo anniversario dell’indipendenza, crescono i timori di una possibile intensificazione dei bombardamenti russi. L’ambasciata Usa e quella cinese hanno lanciato ieri un avvertimento ai loro connazionali presenti nel Paese perché si tengano pronti a mettersi al riparo in caso di allarmi aerei.