Algoritmo sanziona i rider per low performance protesta la Cgil

(Di venerdì 23 agosto 2024) L'di Just Eatper "low", la FiltFirenze-Prato-Pistoia: "È inaccettabile - spiega il sindacato -. I calcoli non tengono conto delle condizioni di traffico e sicurezza, e le pause non sono tempo perso ma necessarie, specialmente con la calura estiva". Il sindacato in una nota riferisce di contestazioni recapitate a lavoratrici e lavoratori Just Eat sulla base dei dati forniti da algoritmi che "per calcolare le percorrenze e i tempi di consegna ipotizzano i percorsi presumibilmente più rapidi, senza considerare la topografia della città e senza valutare quali siano" quelli "più sicuri in base al traffico, alle caratteristiche delle strade e tutte le variabili che possano sussistere.