Aimo e Nadia BistRo il regno del bello

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il terzo locale del gruppo di Negrini e Pisani si trova in via Matteo Bandello e conta sull’arredamento della designer Rossana Orlandi, che ne ha fatto un elegante salotto. In cucina un’altra donna, la giovane Sabina Macrì, che dà un accento personale alla tradizionale attenzione per gli ingredienti e le tradizioni italiane dei tre locali A&N