A Zafferana riflettori accesi sull’integrazione dei pazienti con patologie psichiatriche

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 23 agosto 2024) La Comunità Terapeutica Assistita Villa Letizia diEtnea, centro di riabilitazione che sin dal 1980 si adopera non solo per la cura e la riabilitazione degli utenti ricoverati, ma anche per il loro reinserimento nel tessuto sociale, in particolare quello del comprensorio che ha accolto con particolare interesse le varie attività sostenendolo di volta in volta con attenzione e vicinanza. La CTA si presenta anche nelle scuole per fare conoscere le proprie attività e superare pregiudizi nei confronti di persone affette da