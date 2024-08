A che ora Luna Rossa-INEOS Britannia America’s Cup | ordine regate 24 agosto programma tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024)ha archiviato la seconda giornata dellepreliminari diCup con la splendida vittoria contro American Magic. Dopo un giovedì difficile, caratterizzato dal ritiro forzato contro Team New Zealand a causa di un problema elettrico e dal nesso successo sui modesti francesi di Orient Express, i ragazzi dello skipper Max Sirena hanno giganteggiato nelle acque di Barcellona contro il sodalizio a stelle e strisce, ritenuto dai più l’avversario di riferimento. James Spithill e compagni torneranno in acqua nella giornata di sabato 24per affrontare, che ha perso nettamente contro American Magic e Team New Zealand. Si preannuncia un confronto vibrante considerando la rivalità tra i due equipaggi: tre anni fa era la finale del torneo degli sfidanti e il sodalizio italiano surclassò Ben Ainslie e compagni.