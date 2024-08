Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ladiin, laprincipale della flotta di velivoli di controllo eprecoce E-3 “Sentry” dell’Alleanza, è india causa di una “potenziale minaccia”, il personale non essenziale èrimandato a casa. La notizia giunge mentre sempre più fonti, anche occidentali parlano di militari occidentali impegnati nella invasione ucraina dentro i confini russi. Il Seargentino ha approvato una riforma pensionistica che modifica il calcolo delle prestazioni pensionistiche e propone una ricomposizione per alleviare gli effetti della forte inflazione verificata all’inizio dell’anno. La soluzione per la crisi in Venezuela potrebbe essere la realizzazione di nuove elezioni, ma non deve essere una proposta del Brasile o di altri Paesi, ci deve essere un dialogo tra governo e opposizione.