Vuelta a España 2024 il borsino della tappa di oggi | sarà fuga o sprint a ranghi ristretti tra i big?

(Di giovedì 22 agosto 2024) Secondo arrivo in salita per la, anche se per la conformazione è una giornata che si addice più alle fughe che alla battaglia tra gli uomini di classifica. Chilometraggio abbastanza elevato (185,5 km), con la salita più impegnativa che verrà affrontata dopo una sessantina di chilometri dalla partenza. Si scala infatti il Puerto del Boyar, un’ascesa di 14,5 km al 5,5% di pendenza media, ma con un tratto in falsopiano e una parte centrale quasi sempre in doppia cifra. Da qui in poi non ciun metro di pianura, ma i GPM rimasti sono di terza categoria: Puerto del Viento (6,6 km al 4,3%), Puerto Martinez (3,5 km al 6,3%) e quello che porta all’arrivo di Alto de las Abejas (8,9 km al 3,9%).