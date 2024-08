Vuelta 2024 Van Aert dopo la sesta tappa | Alcune squadre hanno sottovalutato O’Connor

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il belga Wout van, ciclista del Visma-Lease a Bike Team, commenta la vittoria delladellada parte dell’australiano Ben, che ha staccato di molto tutti gli avversari: “È stata una bella battaglia oggi per creare una fuga. Ho pensato che fosse una buona opportunità per provare ad entrare. C’era un grosso gruppo che partiva appena prima della salita più lunga e avevo la sensazione che la gara sarebbe esplosa di nuovo lì e poi ovviamente era per gli scalatori troppo forti per entrare lì. Oggi per me era un po’ 50-50 se sarebbe finita per essere una possibilità”. “Alla fine, c’erano ragazzi forti davanti e non è stata un’opportunità per me. Penso che tutti siano rimasti sorpresi dal fatto che Benavesse un distacco così grande nel finale, ma ci sono stati così tanti colpi di scena che posso capire che sia rimasto davanti.