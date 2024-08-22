Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 20:30 (Di giovedì 22 agosto 2024) Viabilità DEL 22 AGOSTO 2024 ORE 20.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL FRONTE DELLA Viabilità NON CI SONO DISAGI DA RILEVARE AL MOMENTO DALLA Viabilità AGLI EVENTI DA DOMANI, VENERDÌ 23 E FINO AL 27 AGOSTO PRENDE IL VIA LA 30^ EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO URBANO, UN EVENTO TUTTO RomaNO CHE HA RISONANZA INTERNAZIONALE DI GRANDE INTERESSE E QUALITÀ ARTISTICA, UNICO NEL SUO GENERE L’ESPRESSIONE ARTISTICA EVIDENZIA LE TEMATICHE SOCIALI SIAMO A BORGO FARNESE SULLA CASSIA IN PIAZZA DELLA COLONETTA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 19:45 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IL TRAFFICO SI MANTIENE GENERALMENTE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DEI RALLENTAMENTI SULLA PONTINA, QUI CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI TRIGORIA, IN DIREZIONE ROMA E SULL’AURELIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI PALIDORO, SEMPRE VERSO LA CAPITALE ORA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA FL3 ROMA-VITERBO RESTA SOSPESO IL SERVIZIO TRA LE STAZIONI DI SAN PIETRO E DI VIGNA CLARA, PER ALLAGAMENTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 19:15 - SEMPRE SULLA LINEA FL3, BUS AL POSTO DEI TRENI TRA VITERBO E CESANO DI ROMA, QUI PER LAVORI IN CHIUSURA I CANTIERI SULLA REGIONALE CASTRENSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAVIDOTTO PRENDONO IL VIA IL 28 AGOSTO E ANDRANOO AVANTI FINO AL 25 NOVEMBRE GLI INTERVENTI SONO A CURA DI ASTRAL SPA E COMPORTANO IL SENSO UNICO ALTERNATO TRA IL KM 0 E IL 3, SIAMO ALL’ALTEZZA DI MONTALTO DI CASTRO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 18:45 - VIABILITÀ DEL 22 AGOSTO 2024 ORE 18. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFCIO NEL COMPLESSO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO UNICHE ECCEZIONI LA PONTINA, QUI AUTO IN CODA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TRIGORIA, NELLE DUE DIREZIONI E L’AURELIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI PALIDORO, NEI DUE SENSI DI MARCIA ORA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA FL3 ROMA-VITERBO RESTA SOSPESO IL SERVIZIO TRA LE STAZIONI DI SAN PIETRO E DI VIGNA CLARA, PER ALLAGAMENTO. romadailynews
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