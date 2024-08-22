Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 18:45 (Di giovedì 22 agosto 2024) Viabilità DEL 22 AGOSTO 2024 ORE 18.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFCIO NEL COMPLESSO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO UNICHE ECCEZIONI LA PONTINA, QUI AUTO IN CODA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TRIGORIA, NELLE DUE DIREZIONI E L’AURELIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI PALIDORO, NEI DUE SENSI DI MARCIA ORA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA FL3 Roma-VITERBO RESTA SOSPESO IL SERVIZIO TRA LE STAZIONI DI SAN PIETRO E DI VIGNA CLARA, PER ALLAGAMENTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 18:15 - VIABILITÀ DEL 22 AGOSTO 2024 ORE 17. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL FRONTE DELLA VIABILITÀ LA CIRCOLAZIONE SI PRESENTA SENZA DISAGI, AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO RISOLTO ANCHE L’INCIDENTE SULLA NETTUNENSE NEL TERRITORIO COMUNALE DI LATINA, NEI PRESSI DI CAMPO DI CARNE LA CIRCOLAZIONE È REGOLARE ANCHE QUI DALLA VIABILITÀ AGLI EVENTI DA DOMANI, VENERDÌ 23 E FINO AL 27 AGOSTO PRENDE IL VIA LA 30^ EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO URBANO, UN EVENTO TUTTO ROMANO CHE HA RISONANZA INTERNAZIONALE DI GRANDE INTERESSE E QUALITÀ ARTISTICA, UNICO NEL SUO GENERE L’ESPRESSIONE ARTISTICA EVIDENZIA LE TEMATICHE SOCIALI SIAMO A BORGO FARNESE SULLA CASSIA IN PIAZZA DELLA COLONETTA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 17:45 - INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO SIA PUBBLICO SIA PRIVATO PER L’AFFLUENZA DEI PARTECIPANTI AGLI SPETTACOLI DI “SCENARTE” IN CHIUSURA I CANTIERI SULLA REGIONALE CASTRENSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAVIDOTTO, PRENDONO IL VIA IL 28 AGOSTO E ANDRANOO AVANTI FINO AL 25 NOVEMBRE GLI INTERVENTI SONO A CURA DI ASTRAL SPA E COMPORTANO IL SENSO UNICO ALTERNATO TRA IL KM 0 E IL 3, SIAMO IN PROSSIMITÀ MONTALTO DI CASTRO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 17:15 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SPOSTAMENTI MINIMI AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO UNICA CRITICITÀ UN INCIDENTE SULLA NETTUNENSE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA LERICI, NELLE DUE DIREZIONI CAMBIAMO ARGOMENTO IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA FL3 ROMA-VITERBO RESTA SOSPESO IL SERVIZIO TRA LE STAZIONI DI SAN PIETRO E DI VIGNA CLARA, PER ALLAGAMENTO. romadailynews
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