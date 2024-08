Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 18 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 agosto 2024)DEL 22 AGOSTOORE 18.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFCIO NEL COMPLESSO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO UNICHE ECCEZIONI LA PONTINA, QUI AUTO IN CODA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TRIGORIA, NELLE DUE DIREZIONI E L’AURELIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI PALIDORO, NEI DUE SENSI DI MARCIA ORA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA FL3-VITERBO RESTA SOSPESO IL SERVIZIO TRA LE STAZIONI DI SAN PIETRO E DI VIGNA CLARA, PER ALLAGAMENTO.