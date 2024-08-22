Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 17:45 (Di giovedì 22 agosto 2024) Viabilità DEL 22 AGOSTO 2024 ORE 17.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL FRONTE DELLA Viabilità LA CIRCOLazioNE SI PRESENTA SENZA DISAGI, AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO RISOLTO ANCHE L’INCIDENTE SULLA NETTUNENSE NEL TERRITORIO COMUNALE DI LATINA, NEI PRESSI DI CAMPO DI CARNE LA CIRCOLazioNE È REGOLARE ANCHE QUI DALLA Viabilità AGLI EVENTI DA DOMANI, VENERDÌ 23 E FINO AL 27 AGOSTO PRENDE IL VIA LA 30^ EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO URBANO, UN EVENTO TUTTO RomaNO CHE HA RISONANZA INTERNAZIONALE DI GRANDE INTERESSE E QUALITÀ ARTISTICA, UNICO NEL SUO GENERE L’ESPRESSIONE ARTISTICA EVIDENZIA LE TEMATICHE SOCIALI SIAMO A BORGO FARNESE SULLA CASSIA IN PIAZZA DELLA COLONETTA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 12:30 - A RIETI SI INIZIA AD ALLESTIRE LA FIERA INTERNAZIONALE DEL PEPERONCINO CHE INIZIA IL 28 AGOSTO. IT DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. CHIUSE AL TRANSITO LE STRADE DEL CENTRO STORICO DI RIETI, ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO I DETTAGLI SUL NOSTRO PORTALE INFOMOBILITA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 11:30 - VIABILITÀ DEL 22 AGOSTO 2024 ORE 11. LA CELEBRE MANIFESTAZIONE CHE CELEBRA STORIA E CULTURA ETRUSCA IN UN AFFASCINANTE ITINERARIO ENOICO NUMEROSISSIME LE MODIFICHE IN TUTTO IL COMUNE. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO TUTTO SOMMATO SCORREVOLE NELLA REGIONE, TROVIAMO COMUNQUE DELLE PROBLEMATICHE NEL FROSINATE, CODE SULLA MONTI LEPINI TRA GLI SVINCOLI PER GLI ASSI ATTREZZATI DI CEPRANO E FROSINONE NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA PER FIUGGI È STATO RIMOSSO L’INCIDENTE AD ALATRI IL TRAFFICO È SCORREVOLE A SORA CI SONO CODE SULLA REGIONALE 82 VALLE DEL LIRI ALLE ALTEZZE DI ISOLA LIRI E SAN DOMENICO CON TRAFFICO INCOLONNATO DA LUNGOLIRI MAZZINI ALLO SVINCOLO SORA CENTRO DELLA SUPERSTRADA PER CASSINO IN PROVINCIA DI LATINA CODE PER TRAFFICO SULLA PONTINA TRA TERRACINA E PORTO BADINO VERSO LATINA, CODE ANCHE A TERRACINA SU VIA ROMA NELLE DUE DIREZIONI PROSEGUIAMO SULLA FLACCA PER LE CODE A SPERLONGA IN LOCALITÀ LAGO LUNGO E ALLA PIANA DI SANT’AGOSTINO CODE ANCHE A FORMIA IN INGRESSO ALLA ROTATORIA DEL LUNGOMARE DALL’APPIA, E VIA APPIA LATO NAPOLI E DALL’APPIA DOMITIANA, QUI ANCHE UN INCIDENTE COMPLICA LA SITUAZIONE ALL’ALTEZZA DI VIA ACQUALONGA INFINE, TUTTO PRONTO PER IL DIVINO ETRUSCO A TARQUINIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 10:30 - LA CELEBRE MANIFESTAZIONE CHE CELEBRA STORIA E CULTURA ETRSCA IN UN AFFASCINANTE ITINERARIO ENOICO NUMEROSISSIME LE MODIFICHE IN TUTTO IL COMUNE. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN PROVINCIA DI ROMA CI SONO CODE PER LAVORI SU VIA AURELIA TRA LA MASSIMINA E CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA, RESTANDO SULL’AURELIA CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE A SANTA MARINELLA TRA IL CENTRO STORICO E IL PORTO NELLE DUE DIREZIONI TUTTO PRONTO PER IL DIVINO ETRUSCO A TARQUINIA. romadailynews
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