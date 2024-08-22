Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 17:15 (Di giovedì 22 agosto 2024) Viabilità DEL 22 AGOSTO 2024 ORE 16.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SPOSTAMENTI MINIMI AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO UNICA CRITICITÀ UN INCIDENTE SULLA NETTUNENSE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA LERICI, NELLE DUE DIREZIONI CAMBIAMO ARGOMENTO IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA FL3 Roma-VITERBO RESTA SOSPESO IL SERVIZIO TRA LE STAZIONI DI SAN PIETRO E DI VIGNA CLARA, PER ALLAGAMENTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 17:45 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL FRONTE DELLA VIABILITÀ LA CIRCOLAZIONE SI PRESENTA SENZA DISAGI, AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO RISOLTO ANCHE L’INCIDENTE SULLA NETTUNENSE NEL TERRITORIO COMUNALE DI LATINA, NEI PRESSI DI CAMPO DI CARNE LA CIRCOLAZIONE È REGOLARE ANCHE QUI DALLA VIABILITÀ AGLI EVENTI DA DOMANI, VENERDÌ 23 E FINO AL 27 AGOSTO PRENDE IL VIA LA 30^ EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO URBANO, UN EVENTO TUTTO ROMANO CHE HA RISONANZA INTERNAZIONALE DI GRANDE INTERESSE E QUALITÀ ARTISTICA, UNICO NEL SUO GENERE L’ESPRESSIONE ARTISTICA EVIDENZIA LE TEMATICHE SOCIALI SIAMO A BORGO FARNESE SULLA CASSIA IN PIAZZA DELLA COLONETTA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 16:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SPOSTAMENTI MINIMI AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO UNICA CRITICITÀ UN INCIDENTE SULLA NETTUNENSE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA LERICI, NELLE DUE DIREZIONI CAMBIAMO ARGOMENTO IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA FL3 ROMA-VITERBO RESTA SOSPESO IL SERVIZIO TRA LE STAZIONI DI SAN PIETRO E DI VIGNA CLARA, PER ALLAGAMENTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 12:30 - VIABILITÀ DEL 22 AGOSTO 2024 ORE 12. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INCIDENTE IN A1 FIRENZE ROMA AL KM 504, GENERA CODE TRA MAGLIANO E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE A ROMA SEGNALIAMO CODE SU VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA RESTIAMO SULLA PONTINA PERCHÉ IN PROVINCIA DI LATINA CI SONO CODE TRA TERRACINA E PORTO BADINO VERSO LATINA, PROSEGUIAMO SULLA FLACCA PER LE CODE A FORMIA IN LOCALITÀ PORTO SALVO E VENDICIO VERSO GAETA, IN INGRESSO ALLA ROTATORIA DEL LUNGOMARE TROVIAMO INCOLONNAMENTI SU APPIA, VIA APPIA LATO NAPOLI E DALL’APPIA DOMITIANA, QUI ANCHE UN INCIDENTE COMPLICA LA SITUAZIONE ALL’ALTEZZA DI VIA ACQUALONGA INFINE, MODIFICHE ALLA VIABILITÀ PER GLI EVENTI IN CORSO A TARQUINIA IL DIVINO ETRUSCO. romadailynews
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