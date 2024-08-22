Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 16:30 (Di giovedì 22 agosto 2024) Viabilità DEL 22 AGOSTO 2024 ORE 16.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SPOSTAMENTI MINIMI AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO UNICA CRITICITÀ UN INCIDENTE SULLA NETTUNENSE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA LERICI, NELLE DUE DIREZIONI CAMBIAMO ARGOMENTO IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA FL3 Roma-VITERBO RESTA SOSPESO IL SERVIZIO TRA LE STAZIONI DI SAN PIETRO E DI VIGNA CLARA, PER ALLAGAMENTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 17:45 - INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO SIA PUBBLICO SIA PRIVATO PER L’AFFLUENZA DEI PARTECIPANTI AGLI SPETTACOLI DI “SCENARTE” IN CHIUSURA I CANTIERI SULLA REGIONALE CASTRENSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAVIDOTTO, PRENDONO IL VIA IL 28 AGOSTO E ANDRANOO AVANTI FINO AL 25 NOVEMBRE GLI INTERVENTI SONO A CURA DI ASTRAL SPA E COMPORTANO IL SENSO UNICO ALTERNATO TRA IL KM 0 E IL 3, SIAMO IN PROSSIMITÀ MONTALTO DI CASTRO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 12:30 - CHIUSE AL TRANSITO LE STRADE DEL CENTRO STORICO DI RIETI, ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO I DETTAGLI SUL NOSTRO PORTALE INFOMOBILITA. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INCIDENTE IN A1 FIRENZE ROMA AL KM 504, GENERA CODE TRA MAGLIANO E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE A ROMA SEGNALIAMO CODE SU VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA RESTIAMO SULLA PONTINA PERCHÉ IN PROVINCIA DI LATINA CI SONO CODE TRA TERRACINA E PORTO BADINO VERSO LATINA, PROSEGUIAMO SULLA FLACCA PER LE CODE A FORMIA IN LOCALITÀ PORTO SALVO E VENDICIO VERSO GAETA, IN INGRESSO ALLA ROTATORIA DEL LUNGOMARE TROVIAMO INCOLONNAMENTI SU APPIA, VIA APPIA LATO NAPOLI E DALL’APPIA DOMITIANA, QUI ANCHE UN INCIDENTE COMPLICA LA SITUAZIONE ALL’ALTEZZA DI VIA ACQUALONGA INFINE, MODIFICHE ALLA VIABILITÀ PER GLI EVENTI IN CORSO A TARQUINIA IL DIVINO ETRUSCO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 11:30 - LA CELEBRE MANIFESTAZIONE CHE CELEBRA STORIA E CULTURA ETRUSCA IN UN AFFASCINANTE ITINERARIO ENOICO NUMEROSISSIME LE MODIFICHE IN TUTTO IL COMUNE. VIABILITÀ DEL 22 AGOSTO 2024 ORE 11. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO TUTTO SOMMATO SCORREVOLE NELLA REGIONE, TROVIAMO COMUNQUE DELLE PROBLEMATICHE NEL FROSINATE, CODE SULLA MONTI LEPINI TRA GLI SVINCOLI PER GLI ASSI ATTREZZATI DI CEPRANO E FROSINONE NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA PER FIUGGI È STATO RIMOSSO L’INCIDENTE AD ALATRI IL TRAFFICO È SCORREVOLE A SORA CI SONO CODE SULLA REGIONALE 82 VALLE DEL LIRI ALLE ALTEZZE DI ISOLA LIRI E SAN DOMENICO CON TRAFFICO INCOLONNATO DA LUNGOLIRI MAZZINI ALLO SVINCOLO SORA CENTRO DELLA SUPERSTRADA PER CASSINO IN PROVINCIA DI LATINA CODE PER TRAFFICO SULLA PONTINA TRA TERRACINA E PORTO BADINO VERSO LATINA, CODE ANCHE A TERRACINA SU VIA ROMA NELLE DUE DIREZIONI PROSEGUIAMO SULLA FLACCA PER LE CODE A SPERLONGA IN LOCALITÀ LAGO LUNGO E ALLA PIANA DI SANT’AGOSTINO CODE ANCHE A FORMIA IN INGRESSO ALLA ROTATORIA DEL LUNGOMARE DALL’APPIA, E VIA APPIA LATO NAPOLI E DALL’APPIA DOMITIANA, QUI ANCHE UN INCIDENTE COMPLICA LA SITUAZIONE ALL’ALTEZZA DI VIA ACQUALONGA INFINE, TUTTO PRONTO PER IL DIVINO ETRUSCO A TARQUINIA. romadailynews
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