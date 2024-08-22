Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 15:30 (Di giovedì 22 agosto 2024) Viabilità DEL 22 AGOSTO 2024 ORE 15.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL FRONTE DELLA Viabilità AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITÀ DA SEGNALARE GLI SPOSTAMENTI SONO MINIMI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO PROSEGUONO FINO AL 25 DI AGOSTO I LAVORI ALL’INFRASTRUTTURA SULLA LINE A DELLA METROPOLITANA. BUS DELLA LINEA MA6 SOSTITUISCONO I TRENI NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI. RICORDIAMO CHE DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ, DALLE 21.00 LA LINEA A È INTEGRALMENTE SOSTITUITA DA BUS ANCORA TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA FL3 Roma-VITERBO RESTA SOSPESO IL SERVIZIO TRA LE STAZIONI DI SAN PIETRO E DI VIGNA CLARA, PER ALLAGAMENTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 17:45 - VIABILITÀ DEL 22 AGOSTO 2024 ORE 17. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO SIA PUBBLICO SIA PRIVATO PER L’AFFLUENZA DEI PARTECIPANTI AGLI SPETTACOLI DI “SCENARTE” IN CHIUSURA I CANTIERI SULLA REGIONALE CASTRENSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAVIDOTTO, PRENDONO IL VIA IL 28 AGOSTO E ANDRANOO AVANTI FINO AL 25 NOVEMBRE GLI INTERVENTI SONO A CURA DI ASTRAL SPA E COMPORTANO IL SENSO UNICO ALTERNATO TRA IL KM 0 E IL 3, SIAMO IN PROSSIMITÀ MONTALTO DI CASTRO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 17:15 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SPOSTAMENTI MINIMI AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO UNICA CRITICITÀ UN INCIDENTE SULLA NETTUNENSE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA LERICI, NELLE DUE DIREZIONI CAMBIAMO ARGOMENTO IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA FL3 ROMA-VITERBO RESTA SOSPESO IL SERVIZIO TRA LE STAZIONI DI SAN PIETRO E DI VIGNA CLARA, PER ALLAGAMENTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 16:30 - VIABILITÀ DEL 22 AGOSTO 2024 ORE 16. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SPOSTAMENTI MINIMI AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO UNICA CRITICITÀ UN INCIDENTE SULLA NETTUNENSE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA LERICI, NELLE DUE DIREZIONI CAMBIAMO ARGOMENTO IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA FL3 ROMA-VITERBO RESTA SOSPESO IL SERVIZIO TRA LE STAZIONI DI SAN PIETRO E DI VIGNA CLARA, PER ALLAGAMENTO. romadailynews
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