Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 11:30 (Di giovedì 22 agosto 2024) Viabilità DEL 22 AGOSTO 2024 ORE 11.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 10:30 - LA CELEBRE MANIFESTAZIONE CHE CELEBRA STORIA E CULTURA ETRSCA IN UN AFFASCINANTE ITINERARIO ENOICO NUMEROSISSIME LE MODIFICHE IN TUTTO IL COMUNE. IL DETTAGLIO SUL NOSTRO SITO ALLA NOTIZIA DEDICATA CI SPOSTIAMO NEL FRUSINATE DOVE TROVIAMO CODE SULLA MONTI LEPINI TRA GLI SVINCOLI PER GLI ASSI ATTREZZATI DI CEPRANO E FROSINONE NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA PER FIUGGI INCIDENTE AD ALATRI CON CODE TRA IL BIVIO DI SANT’EMIDIO E LA LOCLITÀ MADDALENA MENTRE A SORA CODE A TRATTI SULLA REGIONALE 82 VALLE DEL LIRI ALLE ALTEZZE DI ISOLA LIRI, SAN DOMENICO E LUNGOLIRI MAZZINI IN PROVINCIA DI LATINA CODE PER TRAFFICO SULLA PONTINA TRA TERRACINA E PORTO BADINO VERSO LATINA, CODE ANCHE IN INGRESSO A TERRACINA SU VIA ROMA PROSEGUIAMO SULLA FLACCA PER LE CODE A SPERLONGA IN LOCALITÀ LAGO LUNGO E ALLA PIANA DI SANT’AGOSTINO CODE ANCHE A FORMIA SULL’APPIA, APPIA DOMITIANA E VIA APPIA LATO NAPOLI IN INGRESSO ALLA ROTATORIA DEL LUNGOMARE E SU VIA FLACCA IN LOCALITÀ VENDICIO DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 09:45 - I TRENI FRECCIA, INTERCITY E INTERCITY NOTTE AUMENTANO I TEMPI DI VIAGGIO FINO A 40 MINUTI. NEL TRATTO IN FUNZIONE È CHIUSA LA STAZIONE FURIO CAMILLO, POSSIBILÈ UTILIZZARE LE STAZIONI “PONTE LUNGO” O “COLLI ALBANI” DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. ANCHE IN QUESTO CASO ATTIVI BUS NEL TRATTO INTERESSATO PER LAVORI NELLA STAZIONE TERMINI, DIVERSI TRENI SARANNO LIMITATI O AVRANNO ORIGINE DA ROMA TIBURTINA INTERESSATE LE LINEE FL 4 TRA ROMA E I CASTELLI ROMANI, LA FL 6 ROMA – CASSINO, LA ROMA – ANCONA E ROMA – AVEZZANO- PESCARA E, INFINE LA FL2 ROMA-TIVOLI LAVORI ANCHE A ROMA, LA METRO A È SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA TERMINI – BATTISTINI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 09:15 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL TRAFFICO, NEL FRUSINATE TROVIAMO CODE SULLA MONTI LEPINI TRA GLI SVINCOLI PER GLI ASSI ATTREZZATI DI CEPRANO E FROSINONE NELLE DUE DIREZIONI IN PROVINCIA DI LATINA CODE A TRATTI A FORMIA SULL’APPIA DOMITIANA DALLA REGIONALE 630 AUSONIA A VIA DE GASPERI IN DIREZIONE DEL CENTRO MAGGIORI DISAGI PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: LA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE – ROMA, SEMPRE PER LAVORI, LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA TRA CHIUSI E ORVIETO. romadailynews
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