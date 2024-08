Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 09 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 agosto 2024)DEL 22 AGOSTOORE 09.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL TRAFFICO, NEL FRUSINATE TROVIAMO CODE SULLA MONTI LEPINI TRA GLI SVINCOLI PER GLI ASSI ATTREZZATI DI CEPRANO E FROSINONE NELLE DUE DIREZIONI IN PROVINCIA DI LATINA CODE PER TRAFFICO SULLA PONTINA TRA TERRACINA E PORTO BADINO VERSO LATINA, CODE ANCHE SULL’APPIA IN INGRESSO A TERRACINA DALLO SVINCOLO PER PROSSEDI E VIACODE ANCHE A FORMIA SULL’APPIA DOMITIANA DALLA REGIONALE 630 AUSONIA A VIA DE GASPERI IN DIREZIONE DEL CENTRO SU VIA APPIA E APPIA LATO NAPOLI IN INGRESSO ALLA ROTATORIA DEL LUNGOMARE E SULLA FLACCA IN LOCALITÀ VENDICIO MAGGIORI DISAGI PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: LA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE –, SEMPRE PER LAVORI, SOSPESA TRA CHIUSI E ORVIETO.