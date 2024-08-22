Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 09:45 (Di giovedì 22 agosto 2024) Viabilità DEL 22 AGOSTO 2024 ORE 09.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL TRAFFICO, NEL FRUSINATE TROVIAMO CODE SULLA MONTI LEPINI TRA GLI SVINCOLI PER GLI ASSI ATTREZZATI DI CEPRANO E FROSINONE NELLE DUE DIREZIONI IN PROVINCIA DI LATINA CODE PER TRAFFICO SULLA PONTINA TRA TERRACINA E PORTO BADINO VERSO LATINA, CODE ANCHE SULL’APPIA IN INGRESSO A TERRACINA DALLO SVINCOLO PER PROSSEDI E VIA Roma CODE ANCHE A FORMIA SULL’APPIA DOMITIANA DALLA REGIONALE 630 AUSONIA A VIA DE GASPERI IN DIREZIONE DEL CENTRO SU VIA APPIA E APPIA LATO NAPOLI IN INGRESSO ALLA ROTATORIA DEL LUNGOMARE E SULLA FLACCA IN LOCALITÀ VENDICIO MAGGIORI DISAGI PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: LA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE – Roma, SEMPRE PER LAVORI, SOSPESA TRA CHIUSI E ORVIETO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 09:15 - I TRENI FRECCIA, INTERCITY E INTERCITY NOTTE AUMENTANO I TEMPI DI VIAGGIO FINO A 40 MINUTI. NEL TRATTO IN FUNZIONE È CHIUSA LA STAZIONE FURIO CAMILLO, POSSIBILÈ UTILIZZARE LE STAZIONI “ PONTE LUNGO” O “COLLI ALBANI” DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO. Servizio fornito da Astral. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL TRAFFICO, NEL FRUSINATE TROVIAMO CODE SULLA MONTI LEPINI TRA GLI SVINCOLI PER GLI ASSI ATTREZZATI DI CEPRANO E FROSINONE NELLE DUE DIREZIONI IN PROVINCIA DI LATINA CODE A TRATTI A FORMIA SULL’APPIA DOMITIANA DALLA REGIONALE 630 AUSONIA A VIA DE GASPERI IN DIREZIONE DEL CENTRO MAGGIORI DISAGI PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: LA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE – ROMA, SEMPRE PER LAVORI, LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA TRA CHIUSI E ORVIETO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 08:45 - NEL TRATTO IN FUNZIONE È CHIUSA LA STAZIONE FURIO CAMILLO, POSSIBILÈ UTILIZZARE LE STAZIONI “ PONTE LUNGO” O “COLLI ALBANI” DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL TRAFFICO, NEL FRUSINATE TROVIAMO CODE SULLA MONTI LEPINI TRA GLI SVINCOLI PER GLI ASSI ATTREZZATI DI CEPRANO E FROSINONE NELLE DUE DIREZIONI IN PROVINCIA DI LATINA CODE A TRATTI A FORMIA SULL’APPIA DOMITIANA DALLA REGIONALE 630 AUSONIA A VIA DE GASPERI IN DIREZIONE DEL CENTRO MAGGIORI DISAGI PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: LA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE – ROMA, SEMPRE PER LAVORI, LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA TRA CHIUSI E ORVIETO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 08:15 - SONO CONCLUSE LE OPERAZIONI SULLE ALBERATURE MAGGIORI DISAGI PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: A ROMA FINO AL 25 AGOSTO LA METRO A È SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA TERMINI – BATTISTINI. VIABILITÀ DEL 22 AGOSTO 2024 ORE 07. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral. NEL TRATTO IN FUNZIONE È CHIUSA LA STAZIONE FURIO IN ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LE STAZIONI “ PONTE LUNGO” O “COLLI ALBANI” ANCORA SOSPESA PER ALLAGAMENTO IL RAMO DELLA FL3 CHE COLLEGA LE STAZIONI DI SAN PIETRO E VIGNA CLARA MODIFICHE ALLE FERROVIE REGIONALI DEL LAZIO PER LAVORI NELLA STAZIONE TERMINI, DIVERSI TRENI SARANNO LIMITATI O AVRANNO ORIGINE DA ROMA TIBURTINA INTERESSATE LE LINEE FL 4 TRA ROMA E I CASTELLI ROMANI , LA FL 6 ROMA – CASSINO , LA ROMA – ANCONA E ROMA – AVEZZANO- PESCARA E LA FL2 ROMA-TIVOLI SEMPRE PER LAVORI LA FL3 ROMA VITERBO È SOSTITUITA DA BUS TRA VITERBO E CESANO DI ROMA E LE LINEE ROMA NAPOLI VIA FORMIA ED FL7 ROMA MINTURNO SONO INTERROTTE TRA MINTURNO E VILLA LITERNO ANCHE IN QUESTO CASO ATTIVI BUS NEL TRATTO INTERESSATO INFINE, LA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE – ROMA, SEMPRE PER LAVORI, LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA TRA CHIUSI E ORVIETO. romadailynews
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